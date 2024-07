Yulia Navalnaya | La Voce Coraggiosa della Resistenza Russa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024), nata il 24 luglio 1976, è la moglie dell’attivista e politico russo Alexei Navalny. Nel corso degli anni,è diventata una figura di spicco nella lotta per la democrazia e i diritti umani in Russia, soprattutto a seguito degli avvenimenti che hanno coinvolto suo marito. La sua determinazione, il suo coraggio e la sua capacità di mantenere alta la bandieraanche nei momenti più bui hanno fatto di lei una fonte d’ispirazione per molti. Tutto su, l’attivista che ha invitato a boicottare Putin (Credits: ANSA) – VelvetMagVita Personale e Matrimonio con Alexei Navalnye Alexei Navalny si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 e si sono sposati nel 2000. Hanno due figli, Daria e Zakhar.