Violenta lite in strada a San Mauro Ferito uno dei due contendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Proseguono celermente le indagini da parte della Polizia di Stato di Cesena per cercare di ricostruire in tutti i minimi dettagli lache è avvenuta sabato sera 6 luglio alle 22.45 a Cesena in località SanIn Valle in via Pistoia, nell’area fuori da un locale pubblico, che di recente ha subito la sanzione della chiusura su disposizione del questore Mastromattei per motivi di ordine pubblico. L’episodio ha allarmato i residenti per la sua violenza e perché è l’ennesima puntata di una serie di casa preoccupanti sotto l’aspetto della sicurezza pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato sono stati chiamati dopo che era scoppiata una furiosafra due italiani, adulti. Dopo insulti e grida, i due sono passati alle mani, lasciando sullaanche un tappeto di vetri rotti, segno che probabilmente sono volati anche bicchieri e bottiglie.