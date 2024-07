Vacanze a rischio per chi ha prenotato in queste zone | qui fare il bagno potrebbe crearti un fastidioso problema

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non mancano gli imprevisti nella nuova stagione estiva: aledi molti italiani che hannoin alcunedel Paese. La stagione delleestive 2024 è appena iniziata per molte famiglie italiane. Che sia un periodo di relax al mare, in montagna o in giro nelle città d’arte, il momento di riposo è atteso da tutti in egual modo, anche se quest’anno sembrerebbe presentare qualche complicazione in più. Estate 2024: aledi molte famiglie – Cityrumors.itUna delle priorità degli italiani in vacanza, è sicuramente la qualità dell’acqua in cui immergersi per alcune ore. L’Italia vanta da sempre un livello altissimo del suo mare: sulla base del monitoraggio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, risultano eccellenti circa 5.