Uomini e donne Ida Platano criticata per il suo impegno al lavoro | arriva la sua replica

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tra le glorie partecipanti veterane prima al trono over e poi tronista al trono classico di, Idatorna a far parlare di sé, nel mirino di una polemica. La tronista uscente dal dating show di Maria De Filippi fa discutere, tacciata di non avere un, motivo per cui lei si vedrebbe ridotta sul lastrico dopo la chiusura in anticipo del suo trono ultimato senza una scelta tra i corteggiatori. Una voce di fondo a cui, però, la diretta interessata intende intanto rispondere infiammando la polemica che la coinvolge nel web., Idaal centro del gossip infuocato via social É una Idasenza freni la tronista uscente dall’ultima stagione di, cheagli internauti accusata di nascondere all’occhio pubblico e in particolare via social di non avere più unda tempo.