Unghie estate 2024 | idee e colori per la spiaggia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’è ufficialmente iniziata e, con l’arrivo di luglio e agosto, ci prepariamo ad assaporare i caldi mesi estivi e soprattutto le vacanze. E questo significa solo una cosa: pensare alle nostra manicure estiva. Trabrillanti e accesi, nail art perlate e al gusto frutta, l’sperimenta sfumature inedite e inaspettate. Tonalità vivaci, che non perdono mai in eleganza e raffinatezza. Scopriamo insieme le tendenze. E le manicure più adatte per la. Manicure estive ispirate aidella bella stagione, che dettano le tendenze del momento. Soprattutto su Pinterest.: iper laCon l’arrivo dell’, le giornate si allungano e idella stagione sprizzano vivacità da tutti i pori e da tutte le lamine.