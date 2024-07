Una grande famiglia di chef apre una trattoria di mare in una vecchia casa di pescatori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da quando la Taverna del Capitano si è spostata sul nuovo rooftop affacciato sul, lasala del ristorante ha trovato un'altra destinazione d'uso, più terra terra, verrebbe da dire, dove la terra in questione è quella – meravigliosa – della Penisola Sorrentina, con ilcristallino che è a pochi metri. Se su, infatti, prosegue il lavoro di rielaborazione della cucina del territorio firmata da Alfonso Caputo e dai suoi eredi, giù si pesca a piene mani nella cucina di tradizione, quellalinga di Mamma Grazia, moglie del patriarca Salvatore – il Capitano – con cui nel 1967 ha aperto la Taverna poi passata nelle mani dei figli Alfonso e Mariella, rispettivamente in cucina e in cantina, coadiuvati da Claudio, marito di Mariella euomo di sala.