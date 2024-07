Tour de France Remco Evenepoel rimane a galla Ma in salita gli manca sempre qualcosa dai due fenomeni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’undicesima tappa delde2024 ha visto l’ennesimo capito del fantastico duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Questa volta è stato il danese a sferrare un colpo importante al diretto rivale, rimontandolo e poi battendolo in volata, come mai era accaduto in passato. Chi sta provando ad essere in mezzo a questa fantastica battaglia è, che in classifica generale occupa ancora la seconda posizione, ma che non sembra ancora veramente pronto per lottare per la conquista della maglia gialla. Il belga della Soudal Quick-Step ha concluso oggi al terzo posto con un distacco di venticinque secondi dalla coppia di testa. In classifica generaleresiste al secondo posto, ma ora il suo divario da Pogacar è salito sopra il minuto (1’06) e soprattutto Vingegaard si ulteriormente avvicinato.