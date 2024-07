Torre del Lago proseguono le Conversazioni sull’opera nel segno di Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)del, 10 luglio 2024 - Con l’incontro dedicato a Manon Lescaut, sabato 13 luglio alle 18, nell’Auditorium Simonettadidelle, il ciclo di incontri ideato dalla Fondazione Simonettaper promuovere e approfondire la conoscenza dell’opera del Maestro. La rassegna, che prosegue sino alla fine di agosto, propone ancora quattro appuntamenti, dedicati ad altrettanti capolavoriani che, la sera stessa degli incontri, verranno messi in scena al Gran Teatro Giacomo, sempre adel, in occasione del 70° Festival. In ognuna delle, la pianista Silvia Gasperini introdurrà le opere attraverso l’esecuzione di brani al pianoforte, accompagnata ogni volta da un soprano diverso, commentando poi i vari passaggi e le parti salienti del libretto.