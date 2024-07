Stretta sulla mala movida Bar Lollipop osservato speciale Niente alcol dopo le 22

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)le 22 nei fine settimana, perché il locale pubblico in questione "la cui attività si è caratterizzata nel tempo nella somministrazione diici a prezzi modici", proprio per questo è diventato con gli anni "motivo di attrattiva per numerosi gruppi di giovani che stazionando nell’area antistante il locale, a volte con i forti schiamazzi, minano la vivibilità urbana e la tranquillità dei residenti": è anche con un’ordinanza che colpisce nel dettaglio il bardi largo Seprio che l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per stoppare sul nascere eventuali disordini in queste calde serate estive. L’ordinanza sarà attiva per tutto luglio. Come viene spiegato anche nell’ordinanza, il locale in questione, che si trova in pieno centro cittadino, già nel corso del 2021 aveva richiesto un’attenzione particolare, tanto che era stato allestito in via permanente nei fine settimana un presidio continuo da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine; per evitare ulteriori recrudescenze dei fenomeni di assembramento e degrado, poi, nel 2021 e 2022, erano state emesse anche tre ordinanze di limitazione della vendita di bevande alcooliche per asporto.