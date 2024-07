Strage di Erba | la storia dell' inchiesta su Rosa e Olindo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con il No del Tribunale di Brescia all'acquisizione di nuove prove dichiarate «inammissibili» si chiude, forse, per sempre la vicenda processuale diRomano eBazzi, i colpevoli secondo la LeggediLa sera’11 dicembre 2006 i vigili del fuoco intervengono per spegnere il fuoco in un appartamento di via Diaz, a. Domato l’incendio, entrano nella casa e trovano quattro cadaveri e un ferito grave. Sono Raffaella Castagna, 30 anni; suo figlio Youssef Marzouk, 2 anni e tre mesi; la madre Paola Galli, 57 anni; la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Il sopravvissuto si chiama Mario Frigerio, ha 65 anni ed è il maritoa Cherubini. L’assassino lo ha sgozzato ma non poteva sapere che il signor Frigerio ha una malformazione congenita: la carotide non viene recisa e lui si salva.