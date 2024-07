Storiachepassione i giganti e il clickbait

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 10 luglio 2024) C’è una pagina Facebook da oltre 230mila follower,.it, pagina che è collegata a un sito web registrato dalla DYD Property S.L. a Las Palmas, Canarie. Ci avete segnalato questo post apparso sulla pagina in questione: 3 foto e il testo che le accompagna: Tracce perse di civiltà: impronte misteriose trovate in India di 5.000 anni.Prima di tutto la frase impronte misteriose trovate in India di 5.000 anni in italiano fa un po’ schifo, ma vabbé il sito è registrato a Las Palmas, saranno stranieri, o ignoranti (ma allora perché gestire una pagina dedicata alla storia in italiano?). Poi vediamo le tre foto che mostrerebbero queste tracce misteriose. Partiamo dalla mano nella roccia, questa: La foto non viene dall’India, ma dagli Stati Uniti – dal Wyoming a essere precisi, nella zona delle White Mountains.