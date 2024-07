Sostenibilità Spadoni A2a | Oltre 160 milioni di euro distribuiti sul territorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chivasso , 10 lug. - (Adnkronos) - “Il sesto bilancio diconferma l'importanza del Piemonte nel panorama del nostro Gruppo, seconda regione italiana per presenza di A2a. Oggi portiamo dei dati molto significativi:160diè il valore generato sul. Una gran parte di questi sono legati alla nostra supply chain, quindi agli ordinativi che abbiamo conferito nel corso dell'anno ad imprese del, un numero che è aumentato diil 58%”. È l'analisi di Lorenzo, direttore Generazione & Trading di A2a, intervistato in occasione del Forum multistakeholder “Territori sostenibili un'impresa comune” che si è tenuto presso la centrale termoelettrica di Chivasso (To), che è tuttora “un impianto importante nel panorama della transizione energetica italiana perché diventa sempre più importante per assicurare al sistema elettrico tutto il bilanciamento di cui ha bisogno e di cui avrà sempre più bisogno con la penetrazione maggiore delle energie rinnovabili”, sottolinea