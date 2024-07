SHEIN SUMMER TOUR cambia location | ecco il place to be da non perdere nel weekend

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Continua la collaborazione trae Klarna, i due brand legati al mondo della moda, della musica e del divertimento! Dopo le attivazioni di successo a Milano con lo #StyleITYourWaye la #Oasisa Roma,, global e-retailer di llifestyle, e Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale, tornano con uno speciale Airstream customizzato per donare alla tua estate un tocco glamour! Questo speciale van porterà per le vie delle città di Rimini e Pescara tutta la magia che contraddistingue i due brand con una serie di attività pensate per la loro community. Si comincia venerdì 12 luglio da BAGNIRICCI di Rimini (NUOVA), sul Lungomare Spadazzi, zona 142/143. Qui il van sosterà fino al 13 luglio dando un’anteprima a tutti i visitatori e fan dei brand, per poi proseguire il suo viaggio fino a Pescara, dove aprirà le sue porte dal 19 al 20 luglio, sul lungomare Nord.