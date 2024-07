Serie D | un traguardo di prestigio celebrato dal presidente Livi 10 anni al vertice | Il Montevarchi è tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Diecial timone dell’Aquila. A tagliare ieri il significativo, che racchiude cuore, impegno e tanta passione, è stato ilAngelo, la bandiera del club valdarnese. Un dirigente che ha mostrato dal 9 luglio 2014, quando subentrò a Gherardo Iannelli nelle prime fasi della rimonta del, risorto con imprenditori locali a fine 2011, doti non comuni di competenza calcistica, di realismo e di fair play. Qualità, beninteso, riconosciute anche dagli avversari e che lo fanno accostare ad icone del passato come Scala, Farolfi e, soprat, Lezio Losi, indimenticabile "gentleman" del calcio rossoblù. E il numero uno del sodalizio aquilotto, 65quei colori se li sente più che mai cuciti addosso: "Una seconda pelle per chi come me – sottolinea – ha raggiunto la presidenza dopo essere stato sugli spalti, nella tribuna Oxford del Brilli Peri, ad incitare i giocatori che hanno vestito nel tempo una maglia nobile e impegnativa.