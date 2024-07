Serie A femminile Le rossonere hanno un nuovo timoniere Biennale in panchina per Suzanne Bakker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Milanha ufficializzato ieri la nuova allenatrice: saràa prendere il posto di Davide Corti che, nella scorsa stagione, era subentrato a Maurizio Ganz. Olandese, classe 1986,arriva dall’Ajaxcon cui ha vinto il campionato nel 2023. Nella stagione appena passata, ha portato la squadra a ottenere il secondo posto in patria e a conquistare vittorie importanti in Women’s Champions League contro Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Da calciatrice, in Olanda, ha giocato in massimacon le maglie di Utrecht e Wartburgia, dove ha iniziato la carriera in. In passato è stata anche collaboratrice tecnica dell’Excelsior/Barendrecht prima di passare all’Ajax Vrouwen Talent Team. L’allenatrice olandese ha firmato un contratto