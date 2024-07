Rybakina-Krejcikova in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Elenase la vedrà contro Barboranella semifinale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. A questo punto la vincitrice dell’edizione 2022 dei Championships è la chiara favorita quest’anno. E’ la testa di serie più alta rimasta in tabellone, ha già vinto su questo Centre Court e sull’erba è senza dubbio una giocatrice di assoluto livello. Contro, che comunque non è nuova su questi palcoscenici, avendo vinto il Roland Garros del 2021 e svariati tornei major in doppio, non sarà probabilmente un passeggiata. Ma l’allieva di Stefano Vukov parte nettamente favorita nei pronostici. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 11 luglio.