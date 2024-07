Rimini Di Salvo rassicura i tifosi | Saremo competitivi e solidi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Il nostro intento è di essere, in campo e fuori dal campo". Il mercato in entrata delnon decolla e quello in uscita viaggia pericolosamente veloce. Un mix che preoccupa ibiancorossi. Preoccupazione che evidentemente ha avvertito e avverte la presidente del club Stefania Di. Che, così, prende carta e penna e scrive ai ’suoi’, quelli che stanno sugli spalti la domenica. O il sabato, o il venerdì, ma anche il lunedì. "Abbiamo sempre detto qual è il nostro progetto – scrive – e lo ribadiamo oggi dopo un anno insieme che ha visto i fatti far seguito alle parole, a partire dai passi avanti sulle strutture, che per noi rappresentano le fondamenta del progetto, per arrivare al campo dove, nonostante le difficoltà iniziali, abbiamo raggiunto un risultato sportivo soddisfacente".