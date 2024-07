Re Carlo nomina Keir Starmer come nuovo Primo Ministro del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rehato ildel. In seguito ai risultati delle elezioni del 4 luglio, il Sovrano ha ufficialmente accolto nel suo incarico il leader del partito laburista Kier, dopo la sua schiacciante vittoria su Rishi Sunak. Secondo il Parlamento del, il monarca britannico tradizionalmente incontra iluscente prima che il premier entrante arrivi per un’udienza privata. Il 5 luglio Sunak è arrivato a Buckingham Palace e ha rassegnato le sue dimissioni intorno alle 10.30. In seguitosi è recato a Palazzo, accompagnato dalla moglie Lady Victoria. Illeader britannico ha avuto un’udienza privata con reIII. La circolare ufficiale riporta cheha baciato le mani del re “alla“.