Rapina all’ufficio postale di Melizzano caccia ai due malviventi fuggiti con il bottino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il volto coperto, armati di coltello, si sono intrufolati nell’Ufficiodied hanno minacciato il Direttore della filiale e i dipendenti facendosi consegnare l’incasso. E’ avvenuta alle ore 13.30 circa, laai danni dell’Ufficiodi, già preso di mira lo scorso anno quando però iscapparono via con poche centinaia di euro. Stavolta dovrebbe essere più corposo il, ancora in corso di quantificazione, ma che pare si attesterebbe oltre i diecimila euro. Sul posto la compagnia dei Carabinieri di Cerreto Sannita all’opera nell’analizzare i nastri delle telecamere di video-sorveglianza per provare a risalire alle generalità dei duetori. L'articolodiai duecon ilproviene da Anteprima24.