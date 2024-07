Proclamazioni delle lauree triennali ripristinate le cerimonie nell’Aula Magna di Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bergamo. È ufficiale: in autunno ritornano leall’Università degli Studi di Bergamo. La seduta del Senato accademico di lunedì 8 luglio ha approvato la ripresa a partire dalla prossima sessione autunnale, confermando la sospensione per la sessione estiva del 17 e 18 luglio 2024. Per leè stata trovata una nuova formula, dopo la sospensione decisa lo scorso 14 maggio per una “situazione al limite della sicurezza e dell’ordine pubblico”, in particolar modo legata ai festeggiamenti nelle sedi di, via dei Caniana e Dalmine. “Siamo dovuti arrivare a questa spiacevole e triste decisione – si leggeva nella mail inviata agli studenti – dopo aver più volte sensibilizzato la comunità studentesca in diverse occasioni, tanto dal lato del Rettore quanto da quello della Consulta, lasciando passare diverse sessioni affinché si potessero fare proprie le disposizioni e applicarle”.