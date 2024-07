Previsioni meteo caldo afoso in Lombardia ma è allerta temporali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio 2024 – L’estate è davvero arrivata anche in. L’anticiclone africano fa sentire i suoi effetti: tanto sole ein aumento su tutte le regioni e clima sempre piùe temperature massime tra i 32 e 34 gradi, che in altre regioni d’Italia raggiungeranno anche picchi di 37 gradi. Giovedì Venerdì A rischio Weekend Giovedì Tra oggi e domani ilsi farà sentire soprattutto sulla Pianura Padana, dove aumenterà il tasso di umidità dell’aria e l’indice di calore: un mix esplosivo pronto ad essere sbattuto violentemente in quota non appena aria più fresca atlantica riuscirà a penetrare sui nostri versanti attraverso i valichi alpini. Venerdì Tutto ciò accadrà nel pomeriggio-sera di venerdì 12 luglio, conanche violenti che interesseranno parte delle regioni settentrionali, con rischio di nubifragi, grandinate e colpi di vento.