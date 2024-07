Ponza i selfie in spiaggia del 34enne dopo lo stupro della 16enne L’ira dei residenti | Lo fa a sfregio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «È andato a ballarelo». Gli isolani di(Latina) sono infuriatiche Manuel L., ildenunciato con l’accusa diai danni di una ragazza di 16 anni, è tornato a condurre la sua vita di tutti i giorni, pubblicando storie sui social in cui appare rilassato. «quello che ha fatto ha anche il coraggio di farsi vedere così», lamentano iche il giovane ha diffuso foto al mare con un’espressione soddisfatta e i cuscini sulla sabbia. Non solo. In un video successivo, riprende da dietro due ragazze che ballano. Un atteggiamento che i familiari e ihanno percepito come uno, riporta la Repubblica, nei confrontiche ha denunciato lo. La violenza, secondo quanto ricostruito dalla giovane, sarebbe avvenuta verso le 20 di sera del 7 luglio.