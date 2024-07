Pazzesco Musetti | liquida Fritz e vola in semifinale Lo scambio epico e il dritto da fantascienza con cui sbalordisce il Centrale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'estasi di LorenzoPerso Jannik Sinner, l'Italia ha comunque un semifinalista a Wimbledon. E sulla strada dell'azzurro una sfida affascinante, quella con Novak Djokovic. Il 22enne di Carrara, infatti, ha battuto il favoritissimo Taylorin cinque set, al termine di una partita meravigliosa e cheha giocato in modo divino, spettacolare. Il punteggio finale - per l'italiano prima volta suldi Wimbledon - è stato 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. "Non ho parole, è difficile parlare ora ma cercherò di fare del mio meglio - ha dettonelle interviste sul campo a fine partita -. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto. Nel quinto set ho giocato il mio tennis migliore. Non è stata la partenza migliore, Taylor comandava con il servizio.