Pancino sospetto per Ilaria D’Amico | altra cicogna in arrivo in casa Buffon?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gigi, che dallo scorso agosto ricopre il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale italiana, potrebbe diventare papà ancora una volta. Il settimanale Diva e Donna infatti ha concentrato l’attenzione su undi, che indossava un abito nero che faceva un po’ di fatica a contenerlo. I diretti interessati per il momento non hanno smentito né confermato la notizia, ma del resto sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e quindi è anche normale che abbiano deciso di non svelare una cosa così personale. Le conferme arrivano ugualmente dagli amici della coppia, secondo i quali la giornalista è effettivamente in stato interessante. La famiglia allargata die Gigi, 50 anni, e Gianluigi, 46 anni, fanno coppia fissa dal 2013 e la loro relazione fece molto rumore poiché l’ex portiere per la giornalista lasciò la moglie, Alena Seredova, con la quale aveva avuto un figlio, David Lee di 14 anni.