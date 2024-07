Non solo risultati scolastici ho imparato anche l’importanza dei rapporti umani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Martina Freri ha ottenuto 100 e lodelei come Filippo Righi nella 5ª D indirizzo Scientifico. Martina, puoi dare un tuo giudizio sui cinque anni del Liceo Scientifico? "Negli ultimi cinque anni, ho vissuto un percorso scolastico non lineare. La pandemia e l’alluvione ci hanno costretti ad adottare metodi alternativi per continuare a imparare. L’ultimo anno è stato particolarmente significativo, pieno di fatiche e ansie per l’esame, madi occasioni per legare con compagni e professori". Quali i momenti del tuo percorso scolastico ricordi con particolare entusiasmo? "La gita scolastica, unica nel nostro percorso, ci ha permesso di conoscerci meglio fuori dalle mura scolastiche. Devo però ammettere che l’esame è stato un momento cruciale e stressante, ma ho potuto contare sul supporto dei professori e degli amici, che spesso credevano in me più di quanto facessi io stessa, perciò sono riuscita a mantenermi calma e superare le difficoltà.