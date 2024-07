MotoGP | il cuore d’oro di Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini I regali di nozze saranno devoluti in beneficenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un Campione. Dentro e fuori la pista. Il prossimo 20 luglio“Pecco”convolerà acon. L’evento è pianificato a Pesaro, precisamente presso il Duomo della città marchigiana. A pochi giorni dal grande giorno il ducatista, ritornato leader del Mondiale dopo la bella vittoria dello scorso weekend al circuito del Sachsenring, ha comunicato una decisione molto importante: i futuri sposi hanno infatti scelto di devolvere il ricavato dei lorodiall’Ospedale materno infantile Regina Margherita di Torino. Per la precisione, la donazione sarà destinata all’UGI, Unione dei Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, già pronta a introiettare il fondo per costruire una palestra idonea per il percorso di riabilitazione dei pazienti.