MotoGp Acosta e la crisi della Ktm | cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 – Un Pedroin calo dopo un avvio sfolgorante, ma molto probabilmente è la Ktm che guida a essere calata a fronte dei continui miglioramenti di Ducati e Aprilia. Lo spagnolo è infatti attardato in classifica mondiale con il sesto posto a 110 punti, distanziato di 112 da Pecco Bagnaia e alle spalle anche di Maverick Vinales, che è il primo dei non Ducati con 125. Insomma, se Ktm vuole puntare un giorno al titolo dovrà trovare il bandolomatassa e non si tratterà solo di cambiare piloti, entreranno Vinales e Bastianini. Anzi, forse ci sarà da convincerea continuare con gli austriaci dato che il baby fenomeno spagnolo ha deciso di passare qualche giorno in azienda per capirne la catena di comando.: “Voglio capire” Pedrova in azienda in Austria per capire le dinamiche interne a Ktm.