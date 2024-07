Montemurlo sotto le stelle e buon vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Degustazioni di vini in Rocca. Anasce una nuova proposta per l’estate che si ispira a quelle già collaudate dei Comuni dei provincia: illocale e ilcibo. L’appuntamento "die di-" è per sabato 13 luglio dalle 19 alle 24 in piazza Castello dove si potranno conoscere i vini delle Cantine Marchesi Pancrazi, Vanempo - Cicignano e il Poggiolino. Musica con il dj Luca Nardelli e poi tutti con il naso all’insù ad osservar lecon l’associazione culturale Astrobelvedere aps. La serata è stata pensata e organizzata da Comune die Pro Loco. All’entrata nel borgo, allo stand della Pro-loco, si potrà acquistare la sacca con il calice in vetro e iniziare le degustazioni dei vini.