Mollichelli | Napoli Di Lorenzo resterà con voglia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Adolfo, giornalista, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio. Queste le sue parole: “Victor Osimhen resta al? De Laurentiis aveva pianificato il mercato con la sua cessione, ma se dovesse restare con il sorriso, insieme a Kvara e Conte, ilpotrebbe far bene. Prima voleva partire, adesso, in caso di permanenza, non sarebbe così triste. Spinazzola mi è sempre piaciuto, può giocare su entrambe le fasce e ha esperienza, ma c’è solo il dubbio sulle sue condizioni fisiche. Se sta bene, può incidere sull’economia della squadra ed essere il vero rinforzo del. Dicon l’animo giusto e senza remore, motivato anche da Conte. In difesa terrei Ostigard rispetto a Natan e Juan Jesus.