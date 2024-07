Misteriosa morte di una coppia nel Po Lorena Vezzosi vittima dell’ennesimo femminicidio?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì scorso un’auto con unaa bordo è finita nel Po a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ed entrambe le persone sono. Si tratta di Stefano Del Re e, marito e moglie che ormai erano separati. Le dinamiche dell’incidente Inizialmente si era ipotizzato un incidente, anche se dalle immagini di sorveglianza sono emersi dettagli piuttosto insoliti. Come riferito da Fanpage, Stefano Del Re era col braccio fuori dal finestrino e cercava qualche appiglio dopo essere finito nel Po, mentreera immobile sul lato passeggero. Dall’autopsia sono emersi dettagli piuttosto inquietanti:aveva evidenti ferite al collo causate da un coltello, non compatibili con la caduta dell’auto in acqua.