Mauro Pagani racconta Fabrizio De André | Brontolava e si lamentava di tutto ma…

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «e sidi». Così il polistrumentista e compositorericorda oggiDein un’intervista rilasciata all’edizione torinese del Corriere della Sera. E rammenta: «Ho iniziato a collaborare con lui dopo il disco dell’Indiano (“De” del 1981). In tour viaggiavamo in macchina assieme e ascoltavamo le cassette di ciò che facevo in studio, le musiche del mondo, sopratdel Mediterraneo. Un giorno, in mezzo ai brontolii, mi dice: “Belin, questa cosa è bellissima: basta con le influenze americane, facciamo una roba nuova, in genovese”. All’inizio non lo presi sul serio: era il cantautore-simbolo dei testi in italiano, non poteva mica passare al dialetto. Invece era serissimo». «Creuza de mä» Di «Creuza de mä»è stato co-autore, arrangiatore e produttore.