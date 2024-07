L’Università di Siena migliora il suo posizionamento nella seconda edizione del QS Europe University Ranking

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 –diil suodel QS(https://www.topuniversities.com/s), pubblicato mercoledì 10 luglio, piazzandosi al 279° posto sulle 685 istituzionie valutate e scalando dieci posti rispetto allo scorso anno. In campo nazionale conferma il 18° posto su un totale di 51 atenei che fanno parte della classifica. Con queste performance,disi colloca ben al di sopra della media sia delle universitàe che di quelle italiane, vedendo valorizzati alcuni aspetti che costituiscono veri e propri punti di forza dell’Ateneo. Scegliere di studiare aldi, infatti, significa entrare a far parte di un ambiente dove il contatto con i docenti è diretto e costante, dove le dimensioni favoriscono la possibilità di domandare e approfondire, dove si hanno molte opportunità di fare un’esperienza all’estero, grazie alla numerosità degli accordi per i programmi di scambio con gli ateneii e alla centralità che viene attribuita, nei piani di studio, all’internazionalizzazione dell’educazione.