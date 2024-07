L' Olanda è già nel futuro | metà delle proteine vendute nei supermercati sono a base vegetale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'accelera in modo significativo verso un sostentamento proteico sempre più basato su prodotti ae lo fa sia grazie a una maggiore sensibilità della popolazione verso le tematiche del benessere animale, sia trovando anche il supportograndi catene di distribuzione. A dare una spinta ulteriore ci ha pensato l'organizzazione olandese per il benessere degli animali Wakker Dier che ha stipulato accordi con i principali attori della gdo per impegnarsi a vendere il 50% didi origineentro il 2025, con l'obiettivo di arrivare al 60% entro il 2030. Iche hanno aderito La catena diSpar e il rivenditore di generi alimentari solo su app Picnicle ultime aziende a impegnarsi negli ambiziosi obiettivi di transizione proteica stabiliti da Wakker Dier.