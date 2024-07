L’anagrafe più pazza del mondo | la signora Vita Mala abita negli uffici del Comune di Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug. (Adnkronos) – Aldisuccedono delle cose che nemmeno il miglior sceneggiatore di Walt Disney saprebbe inventare. L?ultimo esempio? La ?comunica di alloggiare in via Luigi Petroselli 50 (codice di avviamento postale 00186), ovvero glicentrali dell?anagrafe capitolina. E cosa fa il solerte impiegato del? Protocolla la pratica e poi la invia immediatamente all?o della polizia municipale affinché i vigili di zona possano effettuare il sopralluogo e confermare che laha la sua dimora abitualedell?anagrafe in via Petroselli. Roba da non crederci, giusto? Eppure ci sono le prove: il documento è stato effettivamente protocollato daglideldi