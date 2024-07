La sala professori | ecco perché è un film da recuperare assolutamente in blu-ray

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'uscita in blu-ray targata Plaion de La, è l'occasione per rivedere o scoprire il bellissimotedesco con Leonie Benesch. Video e audio esaltano il clima ansiogeno da thriller. È davvero undi quelli che lasciano il segno La. Non a caso la pellicola tedesca, dopo aver stregato al Festival di Berlino, aveva guadagnato anche la candidatura all'Oscar come MigliorInternazionale. Ildi ?lker Çatak, capace di danzare su ritmi ansiogeni da thriller pur in un contesto scolastico, vede protagonista Leonie Benesch nei passi di Carla Nowak, giovane insegnante idealista attenta alla sensibilità dei suoi alunni. Una serie di piccoli furti all'interno dell'istituto crea un caos tra sospetti e accuse, scatenando una serie di reazioni a catena sia fra gli studenti che gli insegnanti.