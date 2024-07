La Russia ha emesso un mandato d’arresto contro la vedova dell’oppositore Navalny

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LahaunYulia Navalnaya,Alexei, morto in detenzione a metà febbraio. “Yulia Borisovna (Navalnaya) è sfuggita alle indagini preliminari ed è stata quindi inclusa nella lista dei ricercati”, ha detto su Telegram il servizio stampa del tribunale di Mosca. “Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione”, ha reagito la signora Navalnaia a X. Un tribunale russo haunnei confronti della moglie di Alexei, Yulia Navalnaya “Oh, quale sarà la solita procedura? Un agente straniero, poi l’apertura di un procedimento penale, poi l’arresto?! Quando lo scrivete, per favore non dimenticate di scrivere la cosa principale: Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra.