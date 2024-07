La musica alternativa ai Chiostri Due serate tra dj set e live di qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’obiettivo rimane lo stesso: elevare idi San Pietro a punto di riferimento culturale di portata internazionale. E dunque "in" da un evento singolo (l’anno scorso si esibì Dente), in questa sua seconda edizione, diventa un festival con due giornate die performance, il 24 e il 25 luglio. L’obiettivo di tutti gli organizzatori è mettere la bellezza deidi San Pietro al centro per sperimentare, scoprire, conoscere e divertirsi: "Incrociando le dita perché anche la prossima Giunta sostenga questo percorso". Ieri Valentina Ammaturo, project manager di Laboratorio Aperto, ha prentato e illustrato il programma delle due. La prima mercoledì 24 luglio, con la performance dei "Tamburi Neri", una delle esperienze più originali e interessanti della scena elettronica italiana degli ultimi anni.