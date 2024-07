La Casa della Donna di Pisa | Al fianco del Movimento No Base

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - Laconferma la sua solidarietà alNo: "Per mesi, a partire dallo scorso autunno, ogni giovedì, abbiamo lasciato solo ai cartelli che tenevamo appesi al collo (in presidio nel centro di), l’espressione del nostro dolore per la terribile aggressione contro il popolo palestinese, seguita all’attacco di Hamas a Israele e che continua tuttora. Non dimenticavamo e non dimentichiamo l’Ucraina, lo sterminio in atto in Sudan e le altre guerre che insanguinano il pianeta. In silenzio abbiamo chiesto e chiediamo al nostro governo e a tutti i decisori politici di non essere silenziosi e complici dell’orrore con l’invio di armi, ma di usare la diplomazia e collaborare con le istituzioni internazionali per il superamentoguerra come risoluzione dei conflitti tra i popoli, in accordo col dettato costituzionale dell’articolo 11.