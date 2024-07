Ischia Global Festival | premi a Garrone Sastri e Dell’Anna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMatteo, ‘Truman Capote’, con il suo ‘Io capitano’ nominato agli Oscar e Lina‘Cult Movie of the Year Award’ per l’ esordio alla regia con ‘La casa di Ninetta’, protagonisti al 22esimoFilm &Musicnella tappa di Casamicciola. L’happening prodotto da Pascal Vicedomini (fino al 14 luglio) e sostenuto dalla Dg cinema del Mic e dalla Regione Campania sta coinvolgendo tutte le più belle località dell’isola verde con proiezioni e incontri.ate anche le giovani Beatrice Vendramin e la ‘star del futuro’ Eva Cela (lanciata da Supersex , la serie sula vita di Rocco Siffredi di Netflix). Produttrice dell’anno è l’inglese Celine Rattray, riconoscimento anche a Raffaella De Laurentiis.