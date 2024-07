Il Pd | La giunta ha bocciato la mozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Sul Poliambulatorio di Collemarino laSilvetti hala nostra. Chiediamo chiarezza e un intervento immediato". Così i consiglieri comunali di Ancona del Partito Democratico in una nota stampa diffusa ieri che ricorda labocciata sia in Commissione che in Consiglio comunale proprio sulla questione del servizio sanitario di Collemarino. Una vicenda di cui si discute da mesi, almeno dal febbraio scorso quando il Direttore dell’Ast 2, Giovanni Stroppa, aveva rassicurato che nulla sarebbe cambiato rispetto alla normalità. In questi mesi le voci, e poi i fatti, su una limitazione del servizio sono aumentate e adesso si attende un chiarimento dalla direzione di via Oberdan. Intanto i cittadini di Collemarino hanno iniziato una vibrante forma di protesta attraverso un sit-in domenica e una raccolta firme per salvare il servizio sanitario del popoloso quartiere di Ancona.