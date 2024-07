Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ci sono solo gli appelli di una parte del mondo democratico americano e di alcuni finanziatori della sua campagna. Anche dall’Italia arriva un appello rivolto a Joenel quale gli sidi non. Lata al capo della Casa Bianca è firmata dall’ex ambasciatore americano Luigidella Repubblica, che auna cosa precisa: “Non ricandidarti. Completa il tuo mandato di successo per essere ricordato come ilche ha salvato la democrazia in America. Se corri di nuovo, sarai un von Hindenburg”, in riferimento all’exdel Reich tedesco che aprì la strada a un governo con al suo interno il partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Il diplomatico ha poi spiegato i motivi della sua missiva in un’intervista al Corriere della Sera.