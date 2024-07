Giuseppe Maiuri entra nello staff di Conte al Napoli | sarà il match analyst ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo ingressodi Antonioal, il tecnico ha portato con sé una vecchia conoscenza di Allegri e Sarri. La New Era delè decisamente cominciata. Dopo la deludente stagione passata, culminata con il decimo posto in classifica in Serie A, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di resettare tutto e affidarsi al miglior allenatore libero in circolazione: Antonio. La trattativa non è stata semplice, ma alla fine il numero uno del club azzurro è riuscito a mettere sotto contratto (fino al 30 giugno 2027, ndr) uno dei migliori tecnici in circolazione. Antonioè garanzia di impegno, lavoro, dedizione, ma soprattutto di risultati. Quelli che sono mancati nell’ultima annata ai partenopei. De Laurentiis sa bene, però, che per far ripartire ilnon serve solo l’ingaggio di, ma anche mettergli a disposizione tutto ciò che serve per rendere al massimo.