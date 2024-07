Gabriele Corsi contro Insegno-Liorni Scotti-Bonolis e Insinna | retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Settembre porta una ventata di freschezza sul canale NOVE con il ritorno di Don't Forget the Lyrics condotto da. La notizia è stata confermata da Aldo Romersa a Tivù, generando grande attesa tra i fan del noto game show musicale. La trasmissione andrà in onda in una fascia oraria competitiva e affollata. Don't Forget the Lyrics è un game show dove i concorrenti devono ricordare e cantare correttamente le parole delle canzoni per vincere premi in denaro. Il format è semplice ma avvincente: i partecipanti scelgono una canzone, cantano insieme al testo proiettato e, quando la musica si ferma, devono continuare da soli. Ogni risposta corretta aumenta il montepremi, mentre un errore può compromettere la possibilità di vincita. La scelta di trasmettere Don't Forget the Lyrics alle 19:30 inserisce il programma in un contesto di forte competizione televisiva.