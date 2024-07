Francesca Fagnani e le mani dei clan su Roma | L’eredità criminale di padre in figlio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Il riciclaggio attraverso gli idrocarburi non è una cosa nuova, come insegna l’inchiesta Petrolmafie. In questa operazione la novità è la saldatura tradi spicco della camorra come i D’Amico-Mazzarella e gli ‘ndranghetisti come i Morabito con le consorteriene e laziali"., conduttrice della trasmissione televisiva Rai 2 ‘Belve’,, 7 Marzo 2024. ANSA/GIUSEPPE LAMI, conduttrice di Belve, si occupa da anni di inchieste su mafia e criminalità organizzata e ha da poco pubblicato il libro Mala –. E spiega che la centrale di riciclaggio scoperta dalla Dia e dalla Dda di"dimostra che itrovano nella Capitale interlocutori ormai riconosciuti. Vuol dire che aci sono figure apicali che si sono saldate con le mafie tradizionali per interessi economici".