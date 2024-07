Firenze sempre più città vetrina come Venezia difficile mantenere integrità nella ristorazione Giostra per turisti mordi e fuggi chiudo il mio ristorante | parla Simone Cipriani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si chiama Essenziale ilfiorentino diche,lui stesso racconta in una lunga intervista al Gambero Rosso, sta per chiudere i battenti. Accadrà il prossimo 8 agosto.mai? “Una volta in centro eravamo tanti a fare cose fighe, lontane dalla richiesta del turismo di massa e avevamo un nostro giro, anche importante. Ora stiamo diventando unaed èpiùetica e. La domanda è cambiata. Le grandistanno diventando unaper, comprendo che per qualcuno possa essere un’opportunità, ma non rispecchia il mio modo di fare, né tantomeno l’evoluzione che avevo immaginato per Essenziale”. Insomma un ragionamento che attiene allache, fa notare Andrea Febo che firma l’intervista, è cambiata al punto da far sì che “la richiesta si è definitivamente allontanata dalla filosofia dell’offerta”: “Sì, è anche così – conferma– Probabilmente è cambiatae sicuramente sono cambiato anch’io, non voglio puntare il dito contro nessuno, posso solo dire con fermezza che quello che oggi dovrebbe fare Essenziale per seguire l’offerta fiorentina non mi appartiene.