F1 | Lando Norris un terzo posto rigonfio di delusione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una buona velocità condita, però, da una strategia che si è rivelata pessima. Questo il sunto del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 di una McLaren che poteva competere per il primato, ma non è riuscita a sublimare tutta la forza che la scuderia papaya avrebbe potuto sprigionare. La descrizione di tutta questa situazione, conche non è rientrato nel momento giusto durante la gara di Silverstone, è stata fotografata daldell’anglosassone alle spalle di Max Verstappen di Red Bull e di Lewis Hamilton di Mercedes, vincitore casalingo., piccola bacchettata alla McLaren: “Dovevo rientrare prima, ne ho pagato il prezzo” (Credit foto – Fuori Pista)“Lewis era molto veloce, quindi non so se avremmo vinto la gara in ogni caso – ha ammesso con grandea Sky Sport F1di McLaren,classificato nella ‘sua’ Silverstone – in condizioni di asciutto penso che le Mercedes fossero più veloci di noi, ma non ci siamo dati l’opportunità.