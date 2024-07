Euro 2024 Watkins manda l’Inghilterra a Berlino | Olanda beffata nel finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cole Palmer serve in profondità Ollie, l’attaccante dell’Aston Villa scarica in porta un diagonale chirurgico. E’ il minuto 90 della semitrae Inghilterra e tutto sembrava suggerire i due supplementari in una partita bloccata sull’1-1 dopo un avvio tambureggiante. Invece, sono i cambi a sorpresa del ct Southgate a confezionare al fotofinish la rete che regala la secondaconsecutiva nella rassegna continentale: domenica 14 luglio ci sarà la lanciatissima Spagna di De La Fuente,vuole dimenticare i rigori di tre anni fa di Wembley contro l’Italia. Decisamente la partita con più ritmo di questopeo, con tanto da commentare nella prima mezz’ora. Xavi Simons stappa la contesa dopo 7? con un tiro potente che sorprende Pickford, ma la reazione della squadra di Southgate non si fa attendere.