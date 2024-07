Euro 2024 Koeman | Deluso per il risultato ma orgoglioso della squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’allenatore dell’Olanda, Ronald, ha commentato la sconfittasua nazionale contro l’Inghilterra nella semifinale di: “Sonoper il. La partita è iniziata molto bene per noi e abbiamo segnato. Dopo di che abbiamo avuto problemi a centrocampo, consentendo a giocatori pericolosi come Bellingham e Foden di entrare in gioco. Abbiamo fatto dei cambi, ripreso un po’ di controllo e negli ultimi 20 minuti abbiamo sentito che saremmo andati avanti. Ma poi il gol, un gol davvero bello, proprio alla fine”. “Sono fiducioso per il futuro. Questapuò fare di più e abbiamo altri giocatori in arrivo. Abbiamo lavorato bene insieme, abbiamo sviluppato un legame e siamo stati vicini alla finale. Sonodi questa”, ha aggiunto l’ex tecnico del Barcellona.