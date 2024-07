Ddl Sicurezza la Lega introduce l’aggravante no-ponte | pene più dure per chi manifesta contro le grandi opere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo round di emendamenti nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. I deputati stanno intervenendo sul testo del ddl, che approderà in Aula il 5 agosto. Tempi stretti, anche in vista della pausa estiva che si concederà Montecitorio. Ieri – 9 luglio – la maggioranza, con la defezione di Forza Italia, si era concentrata sulla norma anti borseggiatrici: possibilità di carcere anche per le donne incinte o con un figlio minore di un anno. Oltre alle aggravanti introdotte dall’emendamento leghista per i reati commessi su treni, metrò e nei pressi delle stazioni. Oggi è ancora il partito di Matteo Salvini a intervenire sul provvedimento, corredandolo di un’altra aggravante. È la cosiddetta aggravante “no-”: le commissioni riunite, a maggioranza, hanno approvato l’emendamento a prima firma di Igor Iezzi che aumenta lese «la violenza o minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica».