Ddl Nordio ok dalla Camera con 199 sì | è legge

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Ladei deputati ha dato il via libera in via definitiva al ddlcon 199 voti a favore, 102 voti contrari e nessun astenuto. "L’approvazione di questo ddl rappresenta una svolta nel rafforzamento delle garanzie per gli indagati e una mano tesa a tutti i pubblici amministratori, che non avranno più L'articolo Ddl, okcon 199 sì: èproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .